СВЕЖИЙ НОМЕР

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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Новоселье - в новом году!
Если под бой кремлевских курантов вы загадали желание - отметить новоселье в наступающем году, то сразу после каникул приступайте к его исполнению. Эксперты рекомендуют не ждать, пока жилье подешевеет, а покупать его тогда, когда есть в этом потребность. Тем более что по прогнозам его стоимость все-таки будет расти.
Ситуация
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"Горячие точки" 2017-го
Заседание регионального Совета по культурному наследию в Пскове было посвящено не только рапортам о проделанных в 2016 году работах в сфере культуры, но и планам на будущее. На совещании присутствовали представители администраций области и города, депутаты областного Собрания, историки, общественники, вел заседание Глава региона Андрей Турчак.
Актуальная тема
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Весь номер
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Псковский ансамбль классического танца "Щелкунчик" и воспитанники кадетского корпуса открывают бальный сезон. Фоторепортаж от Ивана Чулкова.
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Гостиница в историческом интерьере
«Туристическое лицо» Пскова постепенно преображается, город становится всё более привлекательным для гостей. Развивается инфраструктура, становится реальностью «туристическо-рекреационный кластер», растёт турпоток.
Отдых
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Посох и парус
Одноклассница Тынянова, поэтесса Серебряного века, секретарь Крупской, подруга Блока, знаток поэзии ХIХ века, духовная дочь последнего старца Оптиной пустыни Нектария - все это Надежда Павлович. Долгое время она жила в Пскове, в Новоржевском районе похоронены ее родители.
Наследие
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Весь номер
ПЯТЬ НОВОСТЕЙ ОТ
Фёдора Егорова,
фотохудожник, полиграфист:
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